Угадайте профессию человека по его татуировке
1 Журналист
2 Юрист
3 Актриса
4 Музыкант
5 Бьюти-блогер
1 Режиссер
2 Стилист
3 Певица
4 Бухгалтер
5 Финансист
1 Архитектор
2 Тату-мастер
3 Дизайнер
4 Актер
5 Фотограф
1 Экономист
2 Фотограф
3 Певица
4 Гример
5 Поэт
1 Режиссер
2 Дизайнер
3 Бармен
4 Блогер
5 Программист
1 Экономист
2 Стилист
3 Актер
4 Музыкант
5 Фотограф
1 Дизайнер
2 Повар
3 Бармен
4 Стилист
5 Инженер

Татуировка – это очень серьезно и легкомысленно одновременно. С одной стороны, это рисунки на теле, а с другой – они остаются на всю жизнь. Это роднит ее с коньяком, который благодаря высоким технологиям способен выдержать много лет и стать еще изысканнее. Но есть между ними кое-что общее – искусство и мастерство. Для специального проекта Hennessy x Buro 24/7, мы отобрали семь профессионалов из разных областей и попросили рассказать о своей работе, отношении к татуировкам и алкоголю. А перед этим предлагаем вам пройти небольшой тест: угадайте, чем именно занимается человек на фотографии.