Татуировка – это очень серьезно и легкомысленно одновременно. С одной стороны, это рисунки на теле, а с другой – они остаются на всю жизнь. Это роднит ее с коньяком, который благодаря высоким технологиям способен выдержать много лет и стать еще изысканнее. Но есть между ними кое-что общее – искусство и мастерство. Для специального проекта Hennessy x Buro 24/7, мы отобрали семь профессионалов из разных областей и попросили рассказать о своей работе, отношении к татуировкам и алкоголю. А перед этим предлагаем вам пройти небольшой тест: угадайте, чем именно занимается человек на фотографии.